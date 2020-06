ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – I. Lombardi (dif. Pomigliano): “Sono cresciuta grazie ai consigli delle veterane”

Il Pomigliano femminile è ufficialmente promossa in serie B, un traguardo storico, ma per il club campano c’è la soddisfazione per aver vinto sul campo e con un buon vantaggio sulle avversarie. Il merito è di un gruppo compatto, un mix di elementi esperti e di giovani in grado di fare la differenza. Tra queste anche il difensore Ilaria Lombardi intervistata da “ilnapolionline.com”.

Siete ufficialmente in serie B e ti vorrei chiedere sei felice del traguardo conquistato, o rammaricata per non averlo ottenuto sul campo? “Ho una sensazione ambivalente, da un lato sono contenta che la mia squadra abbia raggiunto la promozione, ma da d’altra parte, sono rammaricata perché mi sarebbe piaciuto poterla conquistare sul campo. Alla fine comunque in generale c’è la gioia di un traguardo ottenuto e che ci eravamo prefissate da quando è iniziato la stagione, perciò siamo felici di esserci riuscite”.

Sei tra le più giovani del gruppo, quanto è stato importante per te avere nel gruppo calciatrici come Valentina Esposito, Gaia Apicella e Mary Russo su tutte? “Essendo tra le più giovani, aver avuto in squadra giocatrici di tale esperienza mi ha sicuramente stimolato a dare il meglio in ogni allenamento e in ogni partita. La loro presenza in squadra mi ha spronato a migliorare sempre di più”.

C’è stato un momento in particolare che avete capito che avevate conquistato la promozione in serie B? “Non abbiamo mai avuto la certezza che la serie B fosse un traguardo così vicino, quindi la notizia della promozione ha amplificato la nostra gioia rendendola ancora più forte. Ogni settimana ci siamo allenate per dare poi il massimo sul campo e quando è arrivata l’ufficialità del traguardo raggiunto c’è stata in tutte noi una gioia indescrivibile”.

Sei di ruolo un difensore centrale, a quale calciatore ti sei sempre ispirata? “Mi ispiro a grandi calciatori quali Thiago Silva, Sergio Ramos, ma tuttavia cerco di mantenere la mia personalità calcistica”.

Il prossimo anno affronterete tra le altre la Roma femminile, l’Orobica e il Tavagnacco, sensazioni per queste nuove sfide in serie B? “Come ogni cosa nuova che si intraprende, ho una sensazione mista tra paura e gioia, sicuramente so che bisognerà prepararsi al meglio per affrontare questa squadre di un certo livello, ma allo stesso tempo non vedo l’ora che il campionato riprenda per far sì che ciò avvenga”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA