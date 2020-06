De Laurentiis si è intromesso tra l’Inter e Mertens

Ad un certo punto l’Inter sembrava davvero di avere in pugno Dries Mertens, contratto biennale per 5 milioni e il calciatore belga era davvero tentato dai nerazzurri. Cosa ha fatto saltare il banco? Il rilancio di De Laurentiis, con una proposta di due anni con opzione per il terzo a 4,5 milioni. Il giocatore fiammingo, pur ringraziando l’Inter e il suo connazionale Lukaku, alla fine ha deciso di accettare l’azzurro e non ha potuto dire di no anche all’affetto dei tifosi partenopei. Manca solo l’annuncio, i legali stanno traducendo le pagine, ma non ci sono problemi di sorta.

Fonte: Gazzetta dello Sport