COPPA ITALIA – Occhio ai 4 diffidati di Napoli-Inter

Domani sera alle ore 21,00 allo stadio San Paolo, sarà a porte chiuse, si giocherà la sfida tra il Napoli e l’Inter per il return-match di Coppa Italia. All’andata vinsero gli azzurri per 0-1 con la rete di Fabian Ruiz. Occhio però ai diffidati, ben 4 per le due squadre. Per i partenopei il portiere Ospina, il terzino sinistro Mario Ruiz e lo spagnolo ex Betis Siviglia. Invece per i nerazzurri il difensore Skriniar.

Fonte: Antonio Giordano e Pietro Guadagno CdS