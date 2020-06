Ciro Borriello: “Il San Paolo sarà a disposizione del Napoli già da questa mattina”

Il Napoli continua la preparazione in vista della sfida di domani sera contro l’Inter per il return-match di Coppa Italia, fischio d’inizio alle ore 21,00. Oggi la squadra azzurra farà la rifinitura al San Paolo, con partitella in famiglia, per abituarsi al clima dello stadio vuoto. L’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello spiega la situazione. “Il club partenopeo ha chiesto la disponibilità dell’impianto già da venerdì mattina (oggi n.d.r.), dovendo fare la rifinitura alle ore 18,00. Abbiamo fatto tutti i passaggi per il rispetto delle norme, sanificazione compresa, anche la società di De Laurentiis dovrà fare altrettanto, prima e durante la partita contro l’Inter. Quanti saranno gli operatori comunali? Una decina, tra manutentori di cabine elettriche, parti edili, custodi e addetti alle pulizie”.

Fulvio Padulano CdS