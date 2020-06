Chiariello:”Finalmente si torna a giocare , ma le polemiche non finiscono”

L’intervento di Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo:

“Si torna a giocare, ma non si torna alla normalità quindi le polemiche non finiscono. Oggi è il turno di Mediaset che vuole le partite in chiaro, non accetta che TV8 mandi delle partite in chiaro. La RAI ha la Coppa Italia in chiaro e Mediaset vuole la sua fetta di torta. Il Covid è anche un’occasione per guardare i propri interessi. È giusto che Mediaset si allinei a questo discorso, ma è un calcio litigioso. Nel frattempo aspettiamo che il protocollo cambi prima del 20, intanto stasera e domani sera avremo il calcio vero. Si affrontano 4 squadre che contano, aspettando la finale di mercoledì 17 con il Presidente della Repubblica”.