Chiariello:”Capire atleticamente, mentalmente, come scenderanno in campo i giocatori, lo si capirà solo a fine partita”

Le parole di Umberto Chiariello ,a Radio Punto Nuovo, in vista della ripresa delle partite dopo il lungo stop:

“Che Napoli avremo domani sera in campo? Non si era mai verificato a memoria d’uomo, un caso di fermo agonistico di oltre 2 mesi. I tempi della ripresa tra una stagione e l’altra non arrivano ad un mese. Un lockdown così non lo conosce nessuno e capire atleticamente, mentalmente, come scenderanno in campo i giocatori, lo si capirà solo a fine partita. Invito tutti a evitare di dare giudizi prematuri, in questo momento nulla è come pare. Sento troppo trionfalismo su Napoli-Inter”.