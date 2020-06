Celades: “Ferran Torres? Consiglierei a lui di cercare sempre la felicità”

«Tutto è incerto in questo momento, non sappiamo cosa può accadere e cosa succederà al rientro in campo senza alcuna partita di preparazione». Albert Celades, allenatore del Valencia, ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione per il club spagnolo con la conferenza che avvicina i suoi al rientro in campo: «Ma allo stesso tempo siamo felici di poter tornare a giocare e concludere la stagione».

Tra gli argomenti, anche Ferran Torres, il calciatore che piace al Napoli e a mezza Europa, e che sembra sempre più lontano dalla Liga: «Ho parlato con lui, lo faccio spesso» – ha detto Celades – «Le incertezze non sono la miglior situazione in cui lavorare giorno dopo giorno. Ma lo vedo bene e si è preparato bene, ha una grande attitudine mentale. A noi tutti farebbe piacere trattenerlo qui anche in futuro, ma vedremo cosa accadrà. Consiglierei a lui, come a tutti, di cercare sempre la felicità. Ci piacerebbe trattenerlo, il suo rendimento è cresciuto partita dopo partita. E poi è valenciano, chissà che non possa proseguire con noi». Fonte: Il Mattino