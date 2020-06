Calcio in chiaro. Sì di Sky e Dazn, ma Berlusconi ora punta i piedi

Vedere le partite in chiaro. Per far ritornare il calcio ad essere intrattenimento per tutti dinanzi alla Tv. Sembrava impossibile, poi probabile, adesso notevolmente difficoltoso. Perchè…Un passo in avanti è stato fatto sia con Sky sia con Dazn, ma, dopo le tre gare di Coppa Italia, non c’è ancora l’accordo per trasmettere in chiaro un paio di match di Serie A e per anticipare l’orario di messa in onda degli highlights. Anzi, ieri c’è stato un passo indietro perché Mediaset ha inviato in Lega una lettera di diffida nella quale fa capire di volere anche lei le gare in chiaro. Un bella bufera.

Fonte: CdS