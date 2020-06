ANTEPRIMA- Giovanili: il Napoli non ci sarà l’anno prossimo!

Giovanili Napoli- Si fa sempre più insistente la voce dell’arrivo sulla panchina della Primavera di mister Francesco Modesto.

Lavori in corso in casa Napoli a livello di cantera, dove il responsabile Gianluca Grava sta facendo di tutto per garantire una costante crescita.

Qualche giorno fa abbiamo dato per quasi fatto la conferma dei tre bravissimi allenatori azzurri, Gennaro Sorano Giuseppe Bevilacqua e Massimo Carnevale, infatti siamo solo in attesa di mettere nero su bianco e forse le firme potrebbero slittare perché gli attuali contratti saranno prorogati a tutti i livelli fino al 31/08.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, però, la società partenopea avrebbe deciso di rinunciare a partecipare al prossimo campionato Under 18 (che resterà facoltativo un altro anno).

Una decisione presa a malincuore dal club per aumentare la competitività in Primavera che tuttavia potrebbe generare un problema per i classe 2003. Infatti se i più talentuosi ( 4/5 elementi) potrebbero essere promossi nella massima categoria giovanile, gli altri andrebbero “parcheggiati” in prestito in altre piazze per non bruciarli con un anno di inattività.

Staremo a vedere quale sarà la scelta, certamente per Grava, dirigente che ha ormai dimostrato di saperci fare, sarà una bella gatta da pelare.

Articolo a cura di Marco Lepore