Importanti aggiornamenti da parte dell’Uefa per quanto riguarda il calcio femminile, inerente la Women’s Champions. In occasione dei quarti di finale della massima competizione in rosa si disputeranno le final-eight in Spagna. Ecco le sfide.

Barcellona-Atletico Madrid

Psg-Arsenal

Bayern Monaco-Lione

Wolfsburg-Celtic Glasgow

La Redazine