Una gara in chiaro da Sky (TV8) o DAZN con streaming aperto a tutti

Calcio in tv per gli italiani Sky e Dazn pronte allo sforzo

Il ministro Spadafora al lavoro con i broadcaster. Una partita in chiaro per le prime 2-3 giornate e dalle 21.15 highlights liberi per le altre emittenti. 90º Minuto già pensa al format di prima serata

Anche le telecamere di Serie A sono pronte a ricominciare: sabato 20 infatti è in programma il riavvio del campionato.

Una partita in chiaro, trasmessa su TV8, il canale free di Sky, o da Dazn, con un segnale streaming aperto a tutti, e la riduzione dell’embargo per gli highlights a vantaggio delle altre emittenti, con possibilità, per la Rai, di avere un 90º Minuto in prima serata, ovvero alle 21.15 della domenica, quando termineranno le gare della seconda finestra di giornata. E, in aggiunta, anche l’eventualità di diffondere, sempre in chiaro, una sorta di sintesi allargata di una gara, un po’ come accadeva prima che nascesse il calcio a pagamento, quando ogni domenica pomeriggio si poteva vedere l’intero secondo tempo di un match della giornata. Volendo condensare tutto, è questo l’accordo a cui sta lavorando il Ministro Spadafora, assieme a tutti i broadcaster e licenziatari. Si tratterebbe di un accordo quadro, che, nei piani, dovrebbe accontentare tutti e che, soprattutto, dovrebbe permettere di evitare un intervento normativo. E, se, come sembra, ogni tassello troverà la sua collocazione, verrà ufficializzato nello spazio di pochi giorni. Fonte: CdS