TV LUNA – Aggiornamenti sui rinnovi di Mertens e Zielinski

Nel corso della trasmissione di Radio Kiss Kiss “Porompomperoperò”, condotto da Carlo Alvino si è toccato l’argomento mercato. “Molti mi stanno chiedendo della questione rinnovi e dico di stare tranquilli su Mertens e Zielinski. Leggo di questioni fantasiose o di allarmismi eccessivi, ma non ci sono problemi di alcun genere. I vari legali stanno traducendo i contratti dei due giocatori, in polacco e in fiammingo, ma si sta andando verso il rinnovo per entrambi, con buona pace di chi crea teme problemi”.

La Redazione