Test e tamponi: Si cerca un ente terzo contro i furbetti

CONTROLLI CENTRALIZZATI

Intanto, domani ci sarà la prima semifinale di Coppa Italia e da sabato 20 riprenderà il campionato: significa che siamo in piena “zona rossa”, ovvero che basterebbe un solo nuovo positivo per minare le fondamenta di un castello costruito con grande fatica. E allora la Federcalcio non potrà che accelerare nei prossimi giorni per ottenere una sorta di via libera al percorso studiato. In parallelo, continua anche la ricerca di un “ente terzo” a cui affidare la gestione di tutti i tamponi della serie A. Il favorito è Synlab, nato nel 2016, che ha punti di prelievo in tutta Italia. La centralizzazione di tutti i controlli darebbe un’ulteriore garanzia di sicurezza e, soprattutto, ridimensionerebbe il pericolo di furbate da parte di qualche club. Certo è che se si arrivasse in tempi rapidi alla validazione di un test salivare, in grado di rilevare la positività del virus nello spazio di pochi minuti, allora gran parte dei problemi sarebbe già risolta. Fonte: CdS