Tarro: “Riportare persone allo stadio? In Germania prossimamente si potrà”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giulio Tarro, professore: “Tutti vogliono rivedere il Covid in autunno, non capisco perché (ride, ndr). Il vaccino non c’è, non l’abbiamo a portata di mano, in piena epidemia vanno utilizzati altri farmaci. Quando esso sarà pronto, lo terremo in considerazione. Certamente molti laboratori stanno provando a produrlo, se si riuscirà, allora si potrà utilizzare. Mi auguro che per quel momento non staremo neppure pensando più al Covid-19. Questa in corso è la terza epidemia da SARS nel ventennio. Riportare persone allo stadio? In Germania si gioca da un mese e prossimamente si darà anche la possibilità di accedere agli stadi, bisogna allinearsi con gli altri Paesi“.