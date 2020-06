Svolta per il calcio italiano – Quarantena da 14 ridotta a 4 giorni, ecco il piano di Figc e Cts

Uno degli argomenti che ha tenuto banco in questi mesi il mondo del calcio è la questione della quarantena, visto che un solo contagio al momento potrebbe bloccare la stagione in corso e non farla terminare. Secondo i colleghi di Sky Sport 24 la Figc e il Cts stanno per ideare un piano salva-calcio. Così il calcio italiano potrà riprendere senza la spada di Damocle della quarantena di gruppo: tamponi per tutto il gruppo squadra al massimo ogni 48 ore e, in caso di positività al CoViD-19 da parte di un membro, ai compagni verrà comunque permesso di giocare se negativi a due tamponi consecutivi. Semplificando ulteriormente: con un giocatore contagiato e due tamponi negativi in 96 ore per tutti gli altri, una squadra avrà il via libera per scendere di nuovo in campo. L’attesa svolta a cui Gravina sta lavorando da giorni a stretto contatto con il ministro della Salute, Speranza, con quello dello Sport Spadafora e con il Comitato Tecnico Scientifico.

Fonte: Sky sport 24