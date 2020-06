Sky – Non solo il Napoli ma anche Juventus e Milan su un centrocampista ungherese

Nel salotto televisivo di Sky Sport 24 Calciomercato, complice la tripletta di pregevole fattura, siglata in serata contro lo Sturm Graz in campionato, si è parlato ancora di Dominik Szoboszlai. Il ventenne centrocampista ungherese, dunque, sa anche fare gol. E che gol. Si racconta di una punizione dai 30 metri. E di un’altra staffilata, rasoterra, dai 20 metri. Dopo giravolta effettuata con doppio tocco di suola, con il destro ed il sinistro. La cosiddetta “veronica” o “ruleta”. “Un calciatore del genere non è facile da prendere. Perché è bravo. E perché appartiene ad una squadra ricca, come il Salisburgo, che non ha bisogno di fare sconti. Ed è molto richiesto. E’ un giocatore forte. In Ungheria viene paragonato, per caratteristiche, a Milinkovic-Savic. Ci si ricorda anche dei famigerati appunti lasciati da Paratici, DS della Juventus, in un ristorante di Milano, nei quali compariva il suo nome. E’ seguito anche dal Milan, club che va considerato in corsa. Ma in questo momento il Napoli è la squadra che si è inserita per informarsi con forza. Ha già giocato contro il Napoli, in Champions League, quest’anno, con il suo Salisburgo. Quindi attenzione, perché stasera, 3 gol. Ma già lo conoscono molto bene i dirigenti del Napoli, del Milan, di altri club. Il paragone con Milinkovic-Savic è centrato. Sia fisicamente. Sia per le zone di metà campo predilette, che sono il centro-destra ed il centro-sinistra. Si muove come mezzala o intermedio di centrocampo. E, oltre che in Champions, ha giocato anche in Nazionale. Parliamo, quindi, di un profilo molto, molto alto”.

Fonte: Sky Sport 24 Calciomercato