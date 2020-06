Si valuta Modesto alla guida della Primavera e un nuovo ruolo di Ds

L’iter è chiaro: rinnovare, vendere se serve e quindi provare a rafforzare la rosa. Con Aurelio De Laurentiis che non ha mai nascosto la sua predilezione per acquisti giovani, con un nuovo possibile tassello importante, quello di un dirigente esclusivamente per la Primavera, con Aladino Valoti (ex ds anche a Palermo) in pole position nel ruolo di direttore responsabile della Under 19 che potrebbe esser guidata da Francesco Modesto. A questa la fascia che il Napoli sta guardando con grande attenzione: quella che va dai 19 ai 22, cercando di ringiovanire l’organico con investimenti anche importanti. Fonte: Il Mattino