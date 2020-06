Rinnovo Gattuso: De Laurentiis pensa ad una mega clausola

Il patron azzurro è stato a Castelvolturno. Ha incontrato la squadra, ha parlato con i giocatori ed ha anche discusso con Rino Gattuso, tra le altre cose del rinnovo del tecnico. Come si legge su Tuttosport, i due hanno parlaro, ma non hanno alcuna fretta di firmare, in quanto l’accordo sarebbe già definito per quanto riguarda le linee economiche ed i tempi: triennale da 1,5 milioni durante il primo anno, da 1,6 nel secondo e 1,7 nel terzo. Unica novità è che il patron azzurro vorrebbe inserire una clausola rescissoria molto alta. Si parla addirittura di 8 milioni di euro. Questo a conferma del fatto che De Laurentiis avrebbe molta fiducia in Gattuso e nel suo futuro da allenatore e vorrebbe tenere lontane, almeno per il momento, le altre big che potrebbero richiederlo.