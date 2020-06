Per il rinnovo di Callejon non tutto è perduto. Un indizio fa ben sperare

Il mercato, rinnovi compresi, spesso e volentieri sono un insieme di colpi di scena, dove fare previsioni non è per nulla scontato. E’ il caso di Josè Callejon che fino a qualche settimana fa sembrava con le valigie in mano, ora non è più così scontato. Nei giorni scorsi nuovo contatto tra le parti per proporre lo stesso contratto dei mesi scorsi un biennale con l’ingaggio attuale. Lo spagnolo ha sempre fatto intendere che lui si trova bene a Napoli, come la moglie e le figlie, senza contare che nessun’altro club si è fatto vivo, solo interessamenti, nulla di più, anzi non ha disdetto il suo appartamento, un indizio da tenere in considerazione.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport