Per i l mercato azzurro  diversi i nomi di baby talenti

Anche per il pacchetto arretrato: si parte da Cristian Romero, argentino con passaporto italiano che la Juventus ha parcheggiato al Genoa fino al termine della stagione e che vorrebbe inserire in una trattativa per alleggerire il costo del cartellino di Arek Milik: classe 98, Romero vive Napoli già attraverso il suo agente, Ciro Palermo, che lo ha scovato nel Belgrano e portato in Italia, al Genoa. Due i terzini monitorati: il polacco Michal Karbownik ed il portoghese Tomas Tavares. Il primo è un terzino sinistro del Legia Varsavia, classe 2001, dotato di un’ottima tecnica e un piede da trequartista che ha lasciato un’impressione così importante con il Napoli che ha chiesto al Legia se 7 milioni possano esser sufficienti. Tomas Tavares è l’ultimo talento sfornato dalla cantera del Benfica: classe 2001, terzino destro che ha già un valore di 15 milioni.

Fonte: Il Mattino