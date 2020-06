Mercato Napoli: Spunta il nome di Romero della Juventus, ma non solo

Diversi i nomi di baby talenti anche per il pacchetto arretrato: si parte da Cristian Romero, argentino con passaporto italiano che la Juventus ha parcheggiato al Genoa fino al termine della stagione e che vorrebbe inserire in una trattativa per alleggerire il costo del cartellino di Arek Milik. Il classe 98, Romero vive Napoli già attraverso il suo agente, Ciro Palermo, che lo ha scovato nel Belgrano e portato in Italia, al Genoa.

Due i terzini monitorati: il polacco Michal Karbownik ed il portoghese Tomas Tavares. Il primo è un terzino sinistro del Legia Varsavia, classe 2001, dotato di un’ottima tecnica e un piede da trequartista. Che ha lasciato un’impressione così importante con il Napoli che ha chiesto al Legia se 7 milioni possano esser sufficienti. Tavares è l’ultimo talento sfornato dalla cantera del Benfica: classe 2001, terzino destro che ha già un valore di 15 milioni. Fonte: Il Mattino