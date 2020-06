Coppa Italia – Napoli-Inter: Le certezze e i nodi da sciogliere per Gattuso

Prendete il Napoli che ha affrontato a testa alta il Barcellona, piazzate Koulibaly al posto dell’infortunato Manolas, tenete vivo il ballottaggio tra Callejon e Politano. E probabilmente avrete la formazione che sabato sera, al San Paolo, affronterà l’Inter. È dal 29 febbraio che gli azzurri non giocano una partita: dalla gara vinta con il Torino. Da allora solo tanti allenamenti, prima nei giardini di casa e poi a Castel Volturno. Chiaro che da qui a tre giorni alcune cose possono anche cambiare.

Perché Gattuso e il suo vice Riccio stanno molto attenti, in queste ore, a non caricare eccessivamente di lavoro i propri calciatori. Il rischio di qualche affaticamento è dietro l’angolo. Nei discorsi che fa ai suoi uomini in questi stranissimi giorni di vigilia, Ringhio ricorda come contro l’Inter, ma praticamente anche dopo, ci saranno due partite, forse anche tre, in 90 minuti. Perché a partire da un certo momento, la stanchezza farà la differenza. E quindi, i cambi saranno determinanti. E Gattuso lo ha ripetuto ancora una volta ieri pomeriggio, quando ha di nuovo parlato alla squadra: non preoccupatevi di chi andrà in campo dal primo minuto, perché è altrettanto importante chi entrerà dopo. Impossibile dargli torto.

La Coppa Italia è il clou della stagione azzurra. Altro che coppetta da snobbare, per il mondo del calcio ha un valore simbolico perché è il primo trofeo post Covid che viene assegnato in Europa. Ma a Gattuso non importa certo questo record: vuole il trofeo e lo vogliono anche i suoi azzurri.

Venerdì, alle 18, il Napoli sarà al San Paolo per una prova generale. Un test, ovviamente a porte chiuse, per riprendere dimestichezza con le distanze e gli spazi. Sarà quella la prova generale: ma

Ospina è nettamente in vantaggio su Meret,

Di Lorenzo e Mario Rui saranno gli esterni ,

, i tre centrocampisti saranno Fabian, Demme e Zielinski,

la punta centrale là davanti sarà Mertens.

A sinistra spazio a Insigne.

dall’altra parte l’unico vero dilemma: Politano o Callejon?

La squadra andrà poi in ritiro: non a Castel Volturno ma al Britannique Hilton di corso Vittorio Emanuele (l’Inter invece sarà in un hotel sul lungomare). Le forze dell’ordine sono in allerta per timore di qualche manifestazione all’esterno dello stadio prima del match di Coppa Italia da parte degli ultras. Fonte: Il Mattino