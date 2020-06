Mertens e Zielinski, manca l’ufficialità per problemi di…traduzione!

L’ufficialità è attesa e si pensava potesse esserci ieri, visto l’incontro a Castelvolturno o, comunque, nel fine settimana. Ma in merito ai rinnovi di Zielinski e Mertens il problema non è per eventuali accordi, tempistiche o clausole, si tratterebbe esclusivamente di un problema tecnico: la traduzione dall’italiano alle rispettive lingue di qualche passaggio dei contratti dei calciatori. Nulla di grave, come si legge anche su Tuttosport, semplicemente gli avvocati dei calciatori hanno chiesto allo staff legale del Napoli alcuni ragguagli sui passaggi meno chiari. Una piccola problematica che dovrebbe comunque risolversi positivamente nei prossimi giorni.