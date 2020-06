Liga: Le gare saranno trasmesse in chiaro nelle residenze per anziani

Bella iniziativa in Spagna Liga gratis nei centri per anziani

BARCELLONA – La presidente del Consiglio Superiore dello Sport, Irene Lozano, ci ha provato, ma non c’è stato nulla da fare. Sulla questione della trasmissione delle partite in chiaro, il numero della Liga, Javier Tebas non ha mollato di un millimetro. Pertanto tutto rimane come prime. 9 partite criptate trasmesse da Movistar LaLiga e una sola visibile per tutti, su Gol, il canale di Jaume Rourers, che fin dall’inizio, ha mostrato di essere pienamente d’accordo con l’amico di vecchia data, Tebas.

«C’è già una partita in chiaro e ci sono immagini e riassunti. Permettere di vedere un maggior numero di partite in chiaro avrebbe creato un precedente pericoloso per tutto il sistema», il parere di Mister Mediapro. «È stato fatto un enorme lavoro per far ripartire e portare al termine la Liga. Con il fine di salvare un’importante quantità di denaro. Non avrebbe senso, ora, trasmettere più partite in chiaro e perdere parte di questo denaro».

LA CONCESSIONE. Sono più o meno 550 i milioni garantiti dai diritti tv che Tebas avrebbe salvato grazie alla ripresa del campionato spagnolo. E la nuova partenza è già costata sacrifici notevoli. Ad iniziare dai 200 milioni a quadriennio promessi al Governo per garantire la sopravvivenza a tutti gli altri sport, scelta arrivata nella riunione fiume celebrata lo scorso 18 aprile nel Palazzo di Viana, la sede del Ministero degli Affari Esteri. In quell’occasione Irene Lozano, dopo aver riportato la pace tra il numero uno delle Federcalcio Luis Rubiales e Javier Tebas, aveva timidamente richiesto al presidente della Lega una possibile apertura su almeno un’altra partita in chiaro, ma il discorso è morto sul nascere.

L’idea era quella di ridurre, almeno in parte, il concreto rischio assembramenti in occasione delle gare e di offrire la consolazione ai cittadini spagnoli di una partita in più aperta a tutti. Alla fine, l’unica concessione di Tebas è stata quella di trasmettere tutte le partite in chiaro nelle residenze per gli anziani, attraverso il circuito di canali, gestito dal solito Rourers, che offre gli eventi per bar e hotel. Fonte: CdS