La lista dei rigoristi azzurri: Insigne realizzati già due in Coppa

L’obiettivo è provare a chiudere al San Paolo la pratica entro i novanta minuti, soprattutto perché il Napoli parte dal vantaggio del gol realizzato da Fabian Ruiz a San Siro, all’andata, però è ovvio che in questi giorni ci sarà da provare con maggiore attenzione i calci di rigori. Sì. La nuova regola, del resto, non ammette repliche e neanche i supplementari, e dunque gli azzurri dovranno farsi trovare pronti a qualsiasi eventualità proprio come gli avversari. Il primo rigorista? Lorenzo Insigne. Il capitano che in questa stagione, o meglio prima della sospensione, ha realizzato cinque tiri dal dischetto su altrettanti tentativi: due proprio in Coppa Italia, negli ottavi con il Perugia; e tre in campionato con Fiorentina, Brescia e Lecce (Gabriel gli parò il primo ma poi fu fatto ripetere e Lorenzino segnò). A seguire, nell’ipotetica lista: Mertens, infallibile in Champions con Liverpool e Genk; Milik, anche lui preciso con il Genk in Champions nell’unico tiro provato; Fabian, Zielinski, Politano e Callejon. Gli eventuali cinque, fermo restando sostituzioni o cambi in corsa, verranno fuori da questo elenco in cui dovrà scegliere Gattuso.

Fabio Mandarini (CdS)