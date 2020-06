Quarantena: Il precedente di Ibrahimovic verrà preso in considerazione

La coppa Italia falla a parte

La “red zone” è già attiva ma intanto il calcio italiano cerca di trovare delle alternative.

TEMPO MEDIO DI INCUBAZIONE

Ebbene, la Federcalcio sta lavorando proprio in questa direzione. Se il periodo di quarantena non può esser ridotto e deve restare di 14 giorni, allora perché non provare a dimostrare il mancato contagio in anticipo rispetto alla scadenza delle due settimane? C’è una variabile fondamentale di cui tenere conto: il tempo di incubazione. Secondo gli studi può arrivare anche a 12-14 giorni, ma la media è di 5-7. Significa che, se nel giro di una settimana dal contatto con un positivo, un soggetto non presenta sintomi o, ancora meglio, risulta negativo ad un doppio tampone, c’è un’alta probabilità che non abbia contratto il virus. Il problema, a questo punto, è capire se il Comitato tecnico scientifico accetti questo tipo di interpretazione. Secondo Decreto, è sempre l’Asl a provvedere alla quarantena e ad accertare la guarigione. E allora la speranza è che davvero il precedente di Ibrahimovic, in qualche misura, possa essere preso in considerazione dal Cts.