Grave Giuseppe Rizza, ex Primavera della Juventus

Paura per Giuseppe Rizza, 33 anni, ex Primavera della Juventus (è stato compagno di Marchisio e Giovinco, tra gli altri), ricoverato dal 5 giugno nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. E’ stata un’emorragia cerebrale a causarne il ricovero d’urgenza. Nel calcio professionistico aveva avuto esperienze con Juve Stabia, Livorno in B (due volte) e poi Arezzo, quindi Pergocrema, e Nocerina, prima di scendere tra i dilettanti. Attualmente era tesserato per la Rinascita Netina, nella Prima categoria siciliana, di cui era capitano. Marchisio, con un video sul suo profilo Instagram, ha mostrato la sua vicinanza: «Non mollare perché devo venirti a trovare, ok? Un abbraccione». «Ciao Peppe, sono Seba. Dai, sveglia, che appena riusciamo ci vediamo», le parole di Sebastian Giovinco. Anche Francesco Totti ha detto la sua: «Tieni duro e non mollare, daje Giuseppino».

Fonte: CdS