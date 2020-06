Gattuso porta a cena i suoi ragazzi per dare il giusto stimolo per ripartire!

Clima positivo in casa Napoli , con mister Gattuso che ha voluto dare la giusta grinta ai suoi ragazzi in vista della ripresa del campionato.Il tecnico vuole raggiungere risultati importanti , in Coppa Italia, in Champions League e e chiudere il campionato più in alto possibile in classifica. Gattuso ha voluto offrire la cena , che si è svolta presso la Baita Braceria di Valle di Maddaloni, in via Quercia, con vista sui ponti vanvitelliani, per dare la carica alla squadra.Alla cena hanno fatto parte,oltre i giocatori, sia lo staff che i magazzinieri.Mertens disponibile come sempre,ha regalato la sua maglia ai dipendenti del locale.