Gattuso chiede ad AdL prima i rinnovi dei giocatori e poi il suo

Ormai tra Gattuso e i giocatori è nata un’empatia che va oltre il campo d’allenamento e quello delle partite. Il tecnico dei partenopei è entrato nella testa dei suoi ragazzi e la stima è ricambiata. La prova è non solo nel recupero in classifica, ma anche nei piccoli gesti, come stare vicini al mister dopo il lutto subito. Gattuso ieri al presidente per ricambiare avrebbe chiesto di occuparsi del rinnovo dei giocatori e poi il suo. Su Mertens e Zielinski manca solo l’annuncio, mentre sono tornati a parlare per i rispettivi rinnovi Callejon e Meret. Sullo spagnolo la situazione potrebbe non essere più scontato, mentre il portiere friulano sarà il futuro del club, anche se al momento Ospina dovrebbe ancora essere il titolare. Infine il mister dovrebbe rinnovare fino al 2022/2023, ma prima i suoi ragazzi.

Fabio Mandarini CdS