(Formazione) Napoli – Non al top Allan, Fabian Ruiz e Mertens

Il Napoli continua la preparazione in vista del return-match contro l’Inter sabato alle ore 21,00, probabilmente, allo stadio San Paolo. Per Gennaro Gattuso non sarà semplice fare la formazione, perchè alcuni elementi non sono al 100% della condizione. Su tutti Allan, Fabian Ruiz e Mertens, affaticati dal lungo stop e dai duri allenamenti. La sensazione è che tutti e tre non sono in dubbio per il match contro i nerazzurri. Per il resto ballottaggio Callejon-Politano con il secondo in leggero vantaggio sullo spagnolo, mentre in porta Ospina dovrebbe spuntarla nei confronti di Meret.