(Formazione) Inter – Due recuperi in difesa e due assenze per Conte

Per Antonio Conte sarà tempo di scelte in vista del Napoli, il return-match di sabato di Coppa Italia, probabile inizio alle ore 21,00. Per il tecnico dei nerazzurri probabile il recupero in difesa di De Vrij e Bastoni, anche se non sono al 100%, per questo che si terrà la valutazione sul loro impiego nei prossimi giorni. Invece ormai out per la gara contro gli azzurri Godin e Vecino. Per il resto Eriksen e Candreva dovrebbero spuntarla su Sensi e Moses. In attacco la coppia terribile Lukaku-Lautaro Martinez.

Fonte: Adriano Ancona CdS