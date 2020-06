Fontana:”Difficile trovare un nuovo Callejon,ma al Napoli ne consiglierei uno”

Le parole dell’ex Napoli ,Gaetano Fontana, su quello che per lui potrebbe sostituire Callejon ,dato in partenza:

“Con molta probabilità Callejon lascerà Napoli ,per far ritorno in Spagan .Ci sta che voglia avvicinarsi a casa , non è nemmeno una questione economica.Sul mercato il Napoli farà le sue mosse.Io consiglierei Boga del Sassuolo.Sono diversi ,perchè il giovane francese è più offensivo e molto fisico.Mentre Callejon da maggiore garanzie tattiche e difensive.Ma è doveroso investire su questo giocatore ,giovane ma molto forte”.