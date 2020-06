[VIDEO] Elmas e la dedica sugli scarpini: “Figlio di Napoli”

Ha subito capito come farsi voler bene a Napoli Elijf Elmas. Il calciatore macedone che in questi mesi di Napoli si è fatto apprezzare dentro e fuori dal campo. Lo stop forzato alla stagione è stato un vero peccato per il centrocampista arrivato dal Fenerbahce a inizio stagione, viste le prestazioni in crescita anche con la guida di Gattuso, ma ora è arrivato finalmente il tempo di tornare in campo.

E il macedone del Napoli lo farà in un modo particolare, con le scarpette mostrate ai fan sui social: un paio dedicate alla sua nazionale, un altro completamente azzurre e dedicate al club di appartenenza, con tanto di scritta «Figlio di Napoli» che è piaciuta tanto ai tifosi napoletani sui social. Fonte: Il Mattino