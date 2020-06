De Lauretiis alla squadra: “Io vi pago, voi vincete”

Ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è presentato a Castel Volturno, prima di mezzogiorno ed ha incontrato la squadra. Per prima cosa si è complimentato per il comportamento irreprensibile sul piano disciplinare, rispettando le norme in piena pandemia, ma anche avendo una condizione fisica più che positiva, senza fughe verso l’estero, stringendo la mano a tutti. A seguire li ha caricati in vista della sfida di sabato contro l’Inter e infine la questione stipendi. Il patron del club azzurro ha promesso ai calciatori che li pagherà, saranno regolarmente versati, dicendo in sostanza: “Io vi pago, voi vincete”. Il riferimento è alla Coppa Italia che è l’obiettivo stagionale e sarebbe il terzo dell’era di AdL.

Fonte: Fabio Mandarini CdS