De Laurentiis dà la carica agli azzurri ma avverte “i conti sono in rosso”. Per ora non pagherà

Non hanno sentito le parole che avrebbero voluto sentire. Ma non ne hanno fatto un dramma. Almeno per il momento, il malumore e i cattivi pensieri vengono messi da parte in vista della Coppa Italia che in pochi giorni consumerà il suo destino. L’incontro tra De Laurentiis e il Napoli è stato breve, pacato ma senza le risposte che Insigne e company volevano ascoltare. Insomma, una fumata grigia tendente al nero. Gli stipendi restano ancora congelati – ieri nessun pagamento – ma il presidente ha promesso che subito dopo la gara con il Verona presenterà il piano che ha in mente per le riduzioni salariali. Che, garantisce, non sarà particolarmente pesante nonostante una situazione dei conti della società che risentono della lunga sosta. Dunque, pagherà ma non adesso, le mensilità accumulate a causa del lockdown del campionato.

Fonte: Il Mattino