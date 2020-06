De Laurentiis a Castelvolturno, squadra delusa dal patron

Stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis avrebbe deluso le aspettative della squadra. Durante l’incontro svoltosi ieri a Castelvolturno, i giocatori si sarebbero aspettati di sapere qualcosa in più in merito ai loro stipendi, almeno la mensilità di maggio, ma così non è stato. Il patron ha infatti preso tempo, impegnandosi a pagare marzo e aprile, ma con tempistiche ancora piuttosto lunghe. Sempre stando a quanto riportato dalla rosea, si pensava ad un incentivo alla squadra in vista della semifinale c on l’Inter, ma ADL non avrebbe fatto promesse, anzi. Si aspetta una gran gara dei suoi a prescindere dai fattori economici e “vede” la finale. L’unica cosa certa è che, al momento, gli stipendi arretrati non ci sono.