Comunicato stampa della Scuola calcio Ciro Caruso 16: “FINALMENTE SI RIPARTE”

📘CON LE NUOVE NORMATIVE VIGENTI IN ATTO, LA SOCIETA’ SI ADEGUA PER RIPARTIRE CON GLI ALLENAMENTI..IN TOTALE SICUREZZA PER I NOSTRI ATLETI..!!!

🕘💪SI PREVEDE DA QUI A POCO…TRA IL 15 E IL 22 GIUGNO UN NUOVO DECRETO CHE CI PERMETTERA’ DI FAR SVOLGERE ANCHE LA PARTITINA DI FINE ALLENAMENTO..COSI’ FAREMO DIVERTIRE ANCORA DI PIU’ I NOSTRI RAGAZZI..!!!



➡️RIAPRIREMO DA LUNEDI 15 GIUGNO CON I SOLITI GIORNI DISPARI (LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI’)

VALIDO PER TUTTE LE CATEGORIE DAI 2004 AI 2015…!!!!

🔵LA PARTECIPAZIONE AGLI ALLENAMENTI POTRA’

ESSERE EFFETTUATA PREVIA PRENOTAZIONE!

🔵📞PER INFO ..CHIAMARE IN SEGRETERIA

320.0683534.

🆗VI COMUNICHIAMO PER L’ANNO CALCISTICO 2020/2021 I NOSTRI CENTRI TECNICI RESTERANNO IL BELLISSIMO CENTRO MIAN SPORT VILLAGE…E LO STADIO COMUNALE GIARRUSSO DI QUARTO!

VI ASPETTIAMO PER RIPARTIRE ALLA GRANDE..!!!