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Comunicato stampa della Scuola calcio Ciro Caruso 16: “FINALMENTE SI RIPARTE”

By Giuseppe Sacco
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📘CON LE NUOVE NORMATIVE VIGENTI IN ATTO, LA SOCIETA’ SI ADEGUA PER RIPARTIRE CON GLI ALLENAMENTI..IN TOTALE SICUREZZA PER I NOSTRI ATLETI..!!!
🕘💪SI PREVEDE DA QUI A POCO…TRA IL 15 E IL 22 GIUGNO UN NUOVO DECRETO CHE CI PERMETTERA’ DI FAR SVOLGERE ANCHE LA PARTITINA DI FINE ALLENAMENTO..COSI’ FAREMO DIVERTIRE ANCORA DI PIU’ I NOSTRI RAGAZZI..!!!

➡️RIAPRIREMO DA LUNEDI 15 GIUGNO CON I SOLITI GIORNI DISPARI (LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI’)
VALIDO PER TUTTE LE CATEGORIE DAI 2004 AI 2015…!!!!

🔵LA PARTECIPAZIONE AGLI ALLENAMENTI POTRA’
ESSERE EFFETTUATA PREVIA PRENOTAZIONE!

🔵📞PER INFO ..CHIAMARE IN SEGRETERIA
320.0683534.

🆗VI COMUNICHIAMO PER L’ANNO CALCISTICO 2020/2021 I NOSTRI CENTRI TECNICI RESTERANNO IL BELLISSIMO CENTRO MIAN SPORT VILLAGE…E LO STADIO COMUNALE GIARRUSSO DI QUARTO!

VI ASPETTIAMO PER RIPARTIRE ALLA GRANDE..!!!

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