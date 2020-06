Comunicato Fifa – Ok al prolungamento dei contratti. Buona notizia per il Napoli

Era uno dei temi che ha tenuto banco in questi mesi il mondo del calcio, ovvero le scadenze dei contratti. L’Uefa con un comunicato ufficializza che si potrà prolungare i contratti dal 30 Giugno fino al termine della stagione agonistica. Buone notizie per il Napoli, vista le questioni di Callejon e Mertens, anche se per il belga, siamo vicini al rinnovo del contratto.

– per evitare qualsiasi problema su giocatori svincolati, sarà possibile essere registrati per un massimo di tre club e giocare in partite ufficiali per altrettanti durante la stessa stagione;

– per dare priorità ai club di completare la stagione 2019-2020 con la squadra originaria, avendo così flessibilità e potendo definire il calendario, le associazioni che hanno calendari sovrapposti possono iniziare il primo periodo di registrazione per la stagione 2020-2021 prima che sia completata la 2019-2020, con alcune restrizioni;

– per dare un sollievo finanziario alle parti coinvolte nelle dispute con la FIFA, per ogni reclamo presentato fra il 10 giugno e il 31 dicembre 2020 non ci sarà pagamento anticipato dei costi e non ci saranno costi procedurali. Per ogni reclamo presentato prima del 10 giugno, sul quale non si è ancora deciso, la cifra massima dei costi procedurali sarà equivalente a qualsiasi somma già pagata.

Il documento integrale, in aggiunta, si sofferma sui contratti in scadenza al termine della stagione e sui nuovi contratti, che entreranno in vigore con l’inizio della prossima”.

Fonte: Fifa.com