CALCIO FEMMINILE – Dopo il Pomigliano e il Pontedera anche il Vicenza sale in B

E’ tempo di verdetti nel calcio femminile, in attesa di avere novità sulla questione Lazio e delle retrocesse Orobica e Tavagnacco, ci sono buone notizie per le neo promosse in serie B. Dopo il Pomigliano e il Pontedera, tocca al Vicenza festeggiare la salita come i colleghi maschi.

“Abbiamo preso subito la vetta e non l’abbiamo più lasciata. Partita dopo partita, vittoria dopo vittoria, siamo diventate protagoniste. Avremmo voluto concludere la stagione sul campo, per dimostrare che il primo posto non era per caso. Abbiamo sudato, abbiamo lottato e alla fine ci siamo riuscite: abbiamo riportato il Vicenza Femminile in Serie B. E l’abbiamo fatto in un anno speciale per i colori Biancorossi, sia per il maschile sia per il femminile, una stagione calcistica che sicuramente non si scorderà”.

Fonte: Vicenza calcio femminile facebook