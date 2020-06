Bigon: “Il secondo scudetto e la supercoppa del ’90 furono straordinarie “

L’ex allenatore del Napoli, Alberto Bigon, è intervrenuto su Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Gattuso si trova di fronte ad una situazione unica mai successa prima. Si dovrà lavorare molto sulla psiche dei vari calciatori. La strategia dell’allenatore dovrà essere adattata ai vari singoli. La pacca sulla spalla potrebbe andare bene per qualcuno ma potrebbe non essere così per qualcun altro. Buon lavoro e in bocca al lupo a tutti gli allenatori. Napoli? Un piccolo vantaggio il Napoli lo ha. Devono essere bravi i ragazzi a sfruttare questo piccolo vantaggio. Queste partite sono importante, come i derby. Il favorito non sempre vince, anzi, la percentuale a volte cambia in senso inverso. Devono essere preparati. Servirà anche un pizzico di fortuna ed imprevedibilità. Scudetto al Napoli o al Milan? Sion! (ride, ndr). Sono stati entrambi importanti, per me e per la mia famiglia. Erano due realtà differenti. Avevano aspettato con ansia quel momento. Come calciatore e come capitano lo scudetto al Milan fu una soddisfazione immensa. Portare il secondo scudetto a Napoli, abbinato ad una supercoppa, fu un traguardo straordinario”.

Van Basten ha scritto nel libro che il Napoli rubò lo Scudetto nel 1990? Mi dispiace sentire queste cose anche perché Marco Van Basten è stato un grandissimo campione e io lo stimo molto. L’ho incontrato tante volte ed è una persona deliziosa. A lui, però, così come a tutti gli altri che mettono in dubbio la nostra vittoria, dico che non sanno fare nemmeno i conti. Il Napoli avrebbe vinto lo Scudetto anche senza l’episodio della monetina di Alemao contro l’Atalanta.”.