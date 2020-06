Adeyemi, il Salisburgo lo reputa l’erede di Haaland

Il Napoli ha ormai messo nel mirino giocatori nati nel 2000 e oltre per la prossima stagione, giocatori che col tempo possono essere le nuove risorse tecniche ed economiche. Oltre Szobszlai che ieri nel successo per 1-5 del Salisburgo in casa dello Sturm Graz ha realizzato una tripletta, nella sfida play-off, è un elemento sul quale il club azzurro ha puntato da tempo. Tanto da chiedere anche il costo del cartellino, ma con la società austriaca c’è un’altra trattativa in corso. Si tratta del jolly offensivo Karim-David Adeyemi, classe 2002 e viene considerato l’erede di Haaland, quindi un futuro predestinato. Infine il classe 2001 dell’Az Alkmar Myron Boadu, dove il suo agente Mino Raiola lo sta proponendo a diversi club, compreso quelli italiani, costo intorno ai 25 milioni ed è una punta centrale.

Fonte: Marco Giordano Il Mattino