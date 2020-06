A Castelvolturno non si è parlato di mercato; per gli azzurri un “nuovo” ritiro

Non era quello il posto, né il momento, per parlare di rinnovi. Ci sono gli avvocati e i manager per questo tipo di discussione. Per il nuovo contratto con Gattuso, d’altronde, c’è ancora tempo: accordo non in salita, ma comunque i nodi non sono pochi. Mendes, l’agente di Ringhio, ha spiegato che tutte quelle clausole, penali, opzioni che De Laurentiis vorrebbe inserire non piacciono a Gattuso. Le ha accettate a dicembre, ma non sono di suo gradimento. Insomma, c’è da trattare. Con Callejon discorso chiuso: lo spagnolo è indeciso tra Valencia (che è nettamente in pole) e Siviglia e offerte di rinnovo non ce ne sono. Ma ha ribadito che non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro: nei prossimi 40 giorni darà il massimo per il Napoli, Gattuso e per i tifosi che dal 2013 sono incantati dalla sua professionalità. Confermato, intanto, per domani l’allenamento pomeridiano allo stadio San Paolo, ovviamente a porte chiuse, e subito dopo il ritiro, inedito, al Britannique Hilton.

Fonte: Il Mattino