WOMEN’S CHAMPIONS – Vienna e Paesi Baschi per le final-eight

Non c’è solo Vienna come sede designata della finale prima della pandemia Coronavirus, e l’Austria in corsa per ospitare la final eight della Women’s Champions League. Secondo As infatti la Spagna sarebbe intenzionata a candidare San Sebastian e Bilbao come sedi per la fase finale della massima competizione femminile europea che è stata stoppata ai questi di finale (Barcellona-Atletico Madrid, Wolfsburg-Glasgow, PSG-Arsenal e Bayern-Lione le gare da giocare).

Queste gare si potrebbero disputare così all’Anoeta e al San Mames con uno dei due stadi, probabilmente il secondo, che ospiterebbe anche la finalissima. Un torneo molto incerto quello di quest’anno con solo due squadre – Wolfsburg e Bayern Monaco – che stanno giocando in campionato mentre tutte la altre sono ferme o perché il loro campionato è stato dichiarato concluso (Lione, PSG, Atletico Madrid, Barcellona e Arsenal) o perché ancora la Federcalcio non ha deciso cosa fare (Glasgow).

Fonte: Tommaso Mascio Tmw