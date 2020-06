Ultime Inter – Conte comincia ad essere preoccupato per la difesa

Mancano ancora 4 giorni per la sfida contro il Napoli, sabato al San Paolo ancora con l’orario da stabilire, ma Antonio Conte comincia ad essere seriamente preoccupato per la difesa. Godin ormai va verso il forfait, ma non ci sono buone notizie neanche per De Vrij e Bastoni. Entrambi i calciatori non sono al 100%, perciò non è da escludere che al fianco di Skriniar potrebbero esserci Ranocchia e D’Ambrosio. A centrocampo infine Barella e Brozovic, con Vecino sempre più probabile assente, mentre Eriksen-Sensi è l’altro ballottaggio come Moses-Candreva a destra.

Fonte: Andrea Ancona CdS