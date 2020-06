UFFICIALE – Simone Bragantini confermato allenatore Brescia calcio femminile

Il Brescia Calcio Femminile comunica che il sig. Simone Bragantini sarà il tecnico responsabile della Prima Squadra anche per la stagione 2020/2021. «Per noi si trattava di una formalità–le parole del direttore sportivo del BCF Cristian Peri–anche perché col mister ci eravamo accordati per proseguire insieme in tempi non sospetti, già a fine gennaio– inizio febbraio. Poi la pandemia e lo stop al campionato ha frenato un po’ tutti, ora è arrivato il momento di ricominciare a guardare avanti, alla prossima stagione. E il primo tassello del Brescia Calcio Femminile 2020/2021 non poteva che essere il tecnico. Quindi un sincero in bocca al lupo a mister Bragantini, affinché possa guidarci verso nuove pagine importanti della nostra storia». «Era assolutamente normale per me ripartire dal Brescia–aggiunge Simone Bragantini–perché quando ci siamo conosciuti con la società abbiamo deciso di fare un percorso insieme, con determinati obiettivi, che dobbiamo realizzare.

Questa stagione purtroppo è stata interrotta nel nostro miglior momento, e adesso ho ancora più voglia di Brescia per proseguire il cammino e conquistare quello che ci siamo prefissati. Ho tanto entusiasmo e

non vedo l’ora di tornare sul campo con le ra gazze, per vincere insieme a loro e riportare il Brescia do

ve merita».

Nelle prossime settimane saranno ufficializzati anche i componenti dello staff tecnico che

coadiuveranno mister Bragantini nella stagione 2020/2021.

Fonte: Ufficio stampa Brescia calcio femminile