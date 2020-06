Stop alla A ma la Juve continua ad allenarsi

Il commento più chiaro dopo la sospensione del campionato lo ha fatto Alia Guagni, capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale. In un post su Instagram ha scritto: «Adesso tutti insieme troveremo il modo per ripartire nelle migliori condizioni col prossimo campionato, nella speranza che si possa farlo fare da professioniste e non più solo da atlete professioniste. Si conclude qui la stagione, un anno sofferto e pieno di difficoltà, anche il calcio femminile ha subito il colpo del coronavirus e sono emerse difficoltà che ci accompagnano ogni giorno con più forza. Ma una cosa l’abbiamo capita: c’è bisogno di rialzarsi più forti di prima e dare una svolta al nostro movimento. Noi calciatrici siamo nate per combattere, siamo abituate a farlo e non sarà questo stop a fermarci». Alcune società hanno interrotto gli allenamenti, la Juve invece ha deciso di far proseguire la preparazione fino al 30 giugno.

Fonte: Il Mattino