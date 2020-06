SKY – Gli stipendi del Napoli saranno pagati, ma non in tempi brevi

Oggi a Castel Volturno, mancava dal primo Marzo, è arrivato Aurelio De Laurentiis, dove si è intrattenuto con la squadra ed ha parlato con i giocatori e poi con il mister, intorno alle due ore. Non si sono toccati gli argomenti dell’ammutinamento e dei rinnovi dei contratti, ma dei stipendi congelati. Su quest’ultimo tema, il collega di Sky Francesco Modugno ha aggiornato la situazione. “Il patron ha promesso che pagherà gli stipendi, ma i tempi non saranno brevi, visti i tempi. La squadra ha recepito il messaggio ed è stata tranquillizzata su questo aspetto. Forse c’è stata freddezza, ma è la strategia del patron del club partenopeo. Poi ha incoraggiato i giocatori in vista del match contro l’Inter e si è complimentato per aver rispettato alla lettera tutte le direttive dello staff tecnico di Gattuso e quello medico”.

La Redazione