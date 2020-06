Perinetti:”Napoli? i tifosi sanno gratificare come nessuno”

Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del Calcio Napoli: “Rinnovare il contratto a Gennaro Gattuso? Beh, non voglio entrare in questioni tecniche che non mi spettano, ma penso che il Napoli faccia bene a tenersi stretto uno come Rino. L’ho avuto a Palermo, si parla spesso delle sue qualità fuori dal campo, ma lui sa il fatto suo anche come allenatore, ha avuto grandissimi maestri nella sua carriera. Rino è un uomo con la U maiuscola, difficile trovarne come lui, parliamo di un personaggio di grande livello, con una personalità unica. Belotti? E’ un ottimo calciatore, ricordo che a Palermo stravedeva per lui, la velocità di esecuzione gli ricordava quella di Andriy Shevchenko, suo ex compagno in rossonero. Esperienza al Napoli? A chi non piacerebbe, Napoli è la piazza del calcio, oltre ad essere competenti, i tifosi sanno riconoscere il lavoro e sanno gratificare come nessuno. E’ una piazza straordinaria”.