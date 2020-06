Pasquale Tina: “Filtra ottimismo in casa Napoli per la questione stipendi”

Il collega di “Repubblica” Pasquale Tina ai microfoni di Radio Marte a “Marte Sporte Live”, aggiorna sul Napoli e della presenza di De Laurentiis a Castel Volturno. “Il presidente ha lasciato da poco il Centro Sportivo, dove ha incitato la squadra in vista della sfida di sabato contro l’Inter per il return-match di Coppa Italia. Sulla questione stipendi filtra ottimismo per risolvere la questione, in questo riguarda quelli arretrati”.

La Redazione