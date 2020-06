Oggi il presidente a Castelvolturno dopo lo stop covid, si è parlato di…

Aurelio De Laurentiis, il presidente azzurro è arrivata stamani a Castel Volturno per la prima volta dopo lo stop obbligato dal coronavirus. Un’ora di faccia a faccia con la squadra in una settimana impegnativa e poi si è discusso di stipendi ancora fermi allo stop di marzo e della questione multe venuta fuori dopo l’ammutinamento dello scorso dicembre. Il gruppo di calciatori ha lasciato il centro tecnico intorno alle 13, non l’hanno fatto invece il presidente e Gennaro Gattuso, che getteranno le basi del nuovo accordo dell’allenatore col club azzurro e analizzeranno la situazione a poche ore dal ritorno in campo.

ilmattino.it